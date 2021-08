Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: wieder präparierte Köder gefunden

Ludwigsburg (ots)

Mit Schrauben präparierte Hundesnacks entdeckte am Donnerstagabend eine Zeugin auf einem Spielplatz in der Straße "Am Fuchsloch" in Erligheim. Es handelt sich hierbei um einen weiteren Fall, nachdem vergangene Woche zwei Hunde im Gewann "Sonnenhalde" Wurststücke aufgenommen hatten, die mit Nägeln gespickt waren (siehe Pressemitteilung vom 11.08.2021). Auf dem Spielplatz wurden die Köder in zwei verschiedenen Bereichen ausgelegt. Die alarmierten Polizeibeamten sammelten sie ein. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen und bittet Verdächtiges der Polizei zu melden.

