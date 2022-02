Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Diebesgut aufgefunden - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (17.02.2022) drei Männer im Alter von 18, 25 und 26 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in eine Wohnung an der Kornbergstraße eingebrochen zu sein. Unbekannte verschafften sich zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr Zugang zu einer Wohnung innerhalb des Mehrfamilienhauses, indem sie sich am Schließzylinder zu schaffen machten. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung und stahlen mehrere elektronische Geräte, Bargeld und Schmuck. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten die Beamten gegen 14.50 Uhr drei Männer auf einem Parkplatz an der Nagoldstraße und fanden in ihrem Fahrzeug das zuvor gestohlene Diebesgut. Sie nahmen die drei belarussischen Staatsangehörigen fest. Die Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (18.02.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

