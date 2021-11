Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brandstiftung an Motorroller

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen wurde heute Nacht (28.11.2021) gegen 02:45 Uhr ein unklares Feuer im Gleisbereich, bzw. Feld zwischen Frankenthal und Frankenthal-Eppstein gemeldet. Die Brandstelle konnte schließlich durch die Feuerwehr Frankenthal und die eingesetzte Streife im Feldbereich südlich des Bahnhofs Frankenthal-Süd gefunden werden. Bislang unbekannte Täter haben dort einen Motorroller in Brand gesetzt, welcher bei Eintreffen der Einsatzkräfte bis auf den Hauptrahmen bereits völlig abgebrannt war. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht und seitens der Polizei ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

