Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz-Solmitzstraße/ Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt- Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am Montag (12.07.) kam es in der Solmitzstraße zu einem Unfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer. Die Ermittler suchen dringend Zeugen zu diesem Vorfall. Ein 60-jähriger Lübecker stand mit seinem Volvo auf dem Parkstreifen parallel zur Solmitzstraße. Als er kurz vor 17:00 Uhr in die Fahrbahn einfuhr und gleichzeitig wendete kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Motorradfahrer. Dieser näherte sich von hinten auf der gleichen Fahrbahn. Der Yamahafahrer stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Nach der Erstbehandlung wurde der 59-jährige Lübecker ins Krankenhaus gefahren und stationär aufgenommen. Die Ermittler der Polizeistation Kücknitz suchen dringend weitere Zeugen zu diesem Vorfall. Hinweise werden per Telefon unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an Kuecknitz.pst@polizei.landsh.de erbeten. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

