POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (17.02.2022) in einem Drogeriemarkt in der Nähe des Hauptbahnhofs mehrere Parfümflaschen gestohlen. Der Täter betrat gegen 16.50 Uhr das Geschäft an der Königstraße und steckte zwei hochpreisige Parfumflakons in seine Jackentasche. Als er anschließend an der Kasse nur ein Shampoo bezahlen wollte, stellte sich der Ladendetektiv ihm in den Weg und sprach ihn darauf an. Der Täter stieß ihn daraufhin weg und flüchtete in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Charlottenplatz. Der Täter soll zirka 190 Zentimeter groß mit kräftiger Statur und jungem Erscheinungsbild gewesen sein. Er trug einen rosafarbenen Kapuzenpullover unter einer schwarzen Jacke, eine blaue Jeans sowie weiße Sneakers der Marke Adidas und eine weiße FFP2-Maske. Zudem hatte er einen dunkelblauen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

