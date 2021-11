Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat erneut beschädigt

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Freitag 26.11.21 auf Samstag 27.11.21 kam es im Vorraum des Restaurant "Herkules" am Steinweg zur Beschädigung des dort angebrachten Zigarettenautomaten. Durch die oder den unbekannte(n) Täter wurde vermutlich versucht an die Geldkassette zu gelangen, was jedoch misslang.

Festgestellt wurde die Beschädigung durch die aufmerksamen Mitarbeiter des Restaurants, als diese kurz vor Öffnung des Restaurants die Lokalität betraten.

Es handelt sich bereits um den zweiten Angriff auf den Automaten, letzterer fand im Sommer diesen Jahres statt.

Zeugen des Vorfalls, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

