Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand an einem leerstehendem Gebäude

Bretleben (ots)

Samstagabend gegen 19.30 Uhr bekam die Rettungsleitstelle Nordhausen die Meldung über einen Brand an einem leerstehenden Gebäude in der Schönfelder Straße in Bretleben. Vor Ort wurde bekannt, dass durch einen Spaziergänger ein brennender Strohballen im Kellerbereich des Hauses bemerkt wurde. Der Strohballen wurde zur Dämmung des Kellerfensters benutzt. Dieser wurde durch ein Blech gesichert, welches vermutlich durch einen unbekannten Täter aufgehebelt wurde, um an die Dämmung zu kommen. Anschließend wurde das Stroh entzündet. Abgesehen von Verrauchung und Verrußung ist an der Gebäudesubstanz bisher kein Sachschaden bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell