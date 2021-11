Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Sachschaden

Sondershausen (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Jechastraße / Ecke Alexander-Puschkin-Promenade. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren jeweils mit ihrem Pkw die Jechastraße von der Panzerstraße kommend in Richtung Wippertor. An der Ampelkreuzung musste die vorausfahrende Fahrzeugführerin aufgrund des Rotlichtes anhalten. In der weiteren Folge fuhr der dahinter folgende Pkw-Fahrer auf den vor ihm haltenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

