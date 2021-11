Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach PKW-Aufbruch gesucht

Triptis (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 27.10.2021, bis zum gestrigen Donnerstag, dem 04.11.2021, brachen eine oder mehrere unbekannte Personen den, auf einem Hinterhof geparkt abgestellten, PKW eines 74-Jährigen auf. Der in der Puschkinstraße in Triptis abgestellte Daimler-Benz in schwarz wurde auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet. Anschließend entnahmen der/ die Täter u.a. die beiden Vordersitze sowie Radio-und Navigationsgerät, sodass Entwendungsschaden von rund 2000 Euro entstand. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell