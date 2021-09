Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Neuenkirchen (ots)

Gegen 17:15 Uhr befuhr am Montag eine 47-jährige Frau aus Merzen mit ihrem VW Golf den Südmerzener Moorweg in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Bockhorststraße übersah die Frau den von rechts herannahenden und bevorrechtigten Skoda Kodiaq eines 64-jährigen Mannes aus Voltlage. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 18.000 Euro.

