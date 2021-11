Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei hochwertige E-Bikes bei Kellereinbruch entwendet

Bad Blankenburg (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter gelangten in der kürzlichen Vergangenheit (Zewitraum nicht näher eingrenzbar) auf bisher unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Straße der Deutschen Einheit. Durch Ausheben einer Kellertür gelang es der/ dem Unbekannten schließlich, zwei hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Saalfelder Polizei.

