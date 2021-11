Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor betrügerischen, reisenden Handwerkern: Wucher !

Krölpa (ots)

In der kürzlichen Vergangenheit treten wieder vermehrt -zumeist ausländische - Handwerker polizeilich in Erscheinung, welche zu Wucherpreisen angeblich erforderliche Reparaturen an Haus und Hof vornehmen. In zwei Fällen waren die offensichtlichen Betrüger in Krölpa erfogreich: Für mehrere hundert Euro wurden Dachrinnen erneuert und für mehrere tausend Euro wurde angeboten, das Dach des Hauses einer nunmehr Geschädigten vollständig zu erneuern. Als die verlangte Geldsumme sich nahezu zum zuvor vereinbarten Preis verdoppelte, verlor die Frau eine hohe Bargeldsumme im Wert von mehreren tausend Euro an die Handwerker. Bei unklaren Begegnungen oder dubiosen Reparaturangeboten von umherziehenden Handwerkern wird stets zu besonderer Aufmerksamkeit geraten. Im Zweifelsfall wenden sie sich an ihre örtlich zuständige Polizei.

