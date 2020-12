Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Küchendunst sorgt für Einsatz der Feuerwehr

SchiffdorfSchiffdorf (ots)

Am frühen Montagmorgen, des 14. Dezember 2020 wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 7:10 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. Hier hatte eine Brandmeldeanlage in einer Einrichtung für betreutes Wohnen ausgelöst. Nach Erkundung durch die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte, der Ortsfeuerwehr Schiffdorf, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage löste lediglich durch Dunst aus der Küche aus. Somit war kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig und die Ortsfeuerwehr Bramel konnte noch auf Anfahrt den Einsatz abbrechen.

