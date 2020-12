Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr pumpt Keller aus

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-SellstedtSchiffdorf-Sellstedt (ots)

Am Montagnachmittag, den 07. Dezember 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt gegen 15:33 Uhr in die Bahnhofstraße alarmiert. In einem privaten Wohnhaus sammelte sich im Keller Wasser auf ca. 30 Quadratmeter. Der Wasserpegel im Keller war bei ca. 1,90 Meter. Die Feuerwehr saugte mittels Pumpe das Wasser soweit wie möglich ab, um weitere Gefahren durch Strom oder einen noch größeren Wasserschaden zu minimieren. Die Ortsfeuerwehr Sellstedt war bis ca. 16:30 Uhr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Gemeindepressesprecher

Sönke Eriksen

Mobil: 015771433109

E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell