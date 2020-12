Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Vermeintliche Ölspur entpuppt sich als Motorroller-Bergung

Schiffdorf-AltlunebergSchiffdorf-Altluneberg (ots)

Am frühen Sonntagmittag, den 06. Dezember 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Altluneberg in den Dammheider Weg, zu einer vermeintlichen Ölspur alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage allerdings anders dar, denn ein Motorroller lag in einem Graben. Der Roller wurde durch die Feuerwehr geborgen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

