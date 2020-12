Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöste Brandmeldeanlage entpuppt sich als Fehlalarm

SchiffdorfSchiffdorf (ots)

Am Montagmorgen, den 07. Dezember 2020, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, in die Heinrich-Mahler-Straße alarmiert. In einem dort ansässigen Seniorenheim löste aufgrund eines technischen Defekts die Brandmeldeanlage aus. Nach kurzer Erkundung, konnte schnell festgestellt werden, dass hier kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig war, außer das zurücksetzen der Brandmeldeanlage.

