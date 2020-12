FFW Schiffdorf: Feuerwehrmann löscht Feuer vor Eintreffen der Kameraden

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Schiffdorf-Geestenseth

Am Mittwochabend, den 09. Dezember 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Geestenseth gegen 18:45 Uhr in die Löhstraße, zum dortigen Sportplatz alarmiert. Dort wurde ein kleiner brennender Mülleimer, welcher an der Fassade des Sportheims befestigt war, gemeldet. Ein Kamerad der Ortsfeuerwehr Geestenseth, konnte den Mülleimer mit seinem privaten Feuerlöscher bereits vor Eintreffen der Einsatzfahrzeuge löschen. Die Fassade, als auch von Innen, wurden mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um eine weitere Gefahr auszuschließen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, da es sich um eine unklare Ursache des Brandes handelt. Gegen 19:35 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

