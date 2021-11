Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbrüchen (einer im Versuchsstadium) in Supermärkte gesucht

Pößneck/ Triptis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte in zwei Supermärkte in Triptis und Pößneck ein. In Pößneck wurde ein Supermarkt in der Saalfelder Straße angegangen, indem die Eingangstüren zu einer Bäckerei sowie einer Fleischerei aufgebrochen und Bargeldeinnahmen in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro entwendet wurden. In Triptis wurde versucht, in einem Supermarkt in der Geraer Straße einzubrechen. Anhand der Spuren ist zu vermuten, dass dies jedoch misslang und der/die Täter nicht in den Verkaufs- oder Vorraum gelangten. Zu beiden Sachverhalten werden Zeugen gesucht, welche Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz oder auch die Kriminalpolizeiinspektion in Rudolstadt entgegen.

