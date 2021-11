Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Beschwerden

Königsthal/ Pippelsdorf (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Königsee und Pippelsdorf. Ein 58-Jähriger befuhr mit einem LKW die K 178 von Königsthal kommend in Richtung Pippelsdorf. Im Gegenverkehr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Traktor, als der LKW-Fahrer plötzlich kurz nach Ortsausgang Königsthal auf die Fahrspur des Traktorfahrers geriet. In Anbetracht der jeweils nur mäßig gefahrenen Geschwindigkeiten wurde rein durch den Zusammenstoß glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch wurden Rettungsdienst und Notarzt hinzugezogen, da der LKW-Fahrer offensichtlich einen Herzinfarkt erlitten hatte und aufgrunddessen in den Gegenverkehr gelangte. Der 58-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, gegenwärtigen Erkenntnissen zufolge besteht keine Lebensgefahr.

