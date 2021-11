Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neuer Behördenleiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld vorgestellt

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag fand ein - zuvor medial angekündigtes- Pressegespräch in der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld statt. Der neue, amtierende Behördenleiter der LPI, Polizeidirektor Lutz Schnelle, begrüßte die der Einladung gefolgten Medien- und Pressevertreter mit den Worten "...aller guten Dinge sind drei...". Nämlich war der aus Kranichfeld stammende, 55-jährige Polizeidirektor bereits zwei Mal in der Liegenschaft in Saalfeld als Behördenleiter eingesetzt - 2009 und 2018 - und hofft nun auf eine beständigere Verwendung in Saalfeld. Lutz Schnelle führt nun fortan die drei der LPI zugehörigen Landkreise in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Dienststellenleitern, wie er während des Pressegespräches betonte, da eine "gemeinsame Aufgabenbewältigung" zu den Leitlinien seines Führungsstils zählt. Eines der Ziele des Polizeidirektors ist es, weiterhin qualifiziertes und befähigtes Personal für die Bewältung der kommenden Herausforderungen an die Seite der Bevölkerung zu stellen - Uwe Köhler, der Leiter der Fürhungsgruppe der LPI Saalfeld, welcher dem Pressegespräch beiwohnte, betonte dies mit der Aussage "Man muss immer Mensch bleiben..."

Der Vorgänger von Lutz Schnelle, Polizeidirektion Matthias Zacher, führt seit dem 01.11.2021 die Landespolizeiinspektion Gera.

