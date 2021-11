Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Graben" in Bad Lobenstein ein. Nachdem der/die Unbekannten sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zum Haus verschafften wurden mehrere Räume durchsucht. Schließlich wurden mehrere hundert Euro Bargeld und Dinge des täglichen Bedarfs sowie eine Modelleisenbahn entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen - vermutlich insbesondere zwischen Mitternacht bis in die Morgenstunden - geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schleiz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell