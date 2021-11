Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Farb-Schmierei gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, meldete ein Passant, dass unbekannte Personen die Eingangstür des Bergmuseums im Schulweg in Bad Lobenstein mit Farbe beschmiert bzw. beschüttet hatten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde noch eine weitere Sachbeschädigung, möglicherweise durch den/ die identischen Täter verübt, auf dem Markt an einem Kaufmarkt festgestellt. Der Passant konnte keine direkte Täterbeschreibung gegenüber den eingesetzten Beamten angeben, beschrieb jedoch zwei ihm verdächtig vorgekommene, männliche Personen. Die besagten Personen konnten trotz intensiver Suche im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Verdächtigen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell