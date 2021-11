Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kraftradfahrerin kollidiert mit Wildschwein und wird schwer verletzt

Heubisch/ Gefell (ots)

Eine 16-Jährige befuhr am Sonntagabend mit ihrem Kraftrad die Landesstraße 2662 von Heubisch kommend in Richtung Gefell. Plötzlich lief, der Spurenlage am Unfallort zufolge, ein Wildschwein auf die Fahrbahn und kollidierte mit der Fahrerin mitsamt Sozius. Der 17-jährige Beifahrer bliebt nahezu unverletzt, die 16-jährige Fahrerin jedoch wurde, bisherigen Erkenntnissen zufolge, durch den Zusammenstoß mit dem Wildschwein beim Sturz schwer verletzt. Nachdem die Verletzte ins Krankenhaus transportiert wurde kümmerte sich ein hinzugerufener Jagpächter um das verletzte Tier im Straßengraben und erlöste es von seinem Leiden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell