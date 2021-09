Polizei Duisburg

POL-DU: Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwerverletzt

DU-Hochemmerich (ots)

Am 24. September gegen 18:40 fuhr eine 55-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelac gegen eine bereits offen stehende Tür eines PKW. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer. Der Rettungshubschrauber wurde ebenfalls alarmiert, um die Verletzte vor Ort zu versorgen. Zur weiteren stationären Behandlung musste sie anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallörtlichkeit am Grünen Weg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

