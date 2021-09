Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Zeugen gesucht - Kradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Duisburg (ots)

Ein Kradfahrer (40) ist am Mittwochmittag (22. September, 12:50 Uhr) in einem Kreisverkehr gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann berichtete der Polizei, dass er aus der Römerstraße kommend in den zweispurigen Kreisverkehr abgebogen ist. Beim Ausfahren in die Ehinger Straße soll ihn ein roter Kleinwagen, der neben ihm unterwegs gewesen sein soll, abgedrängt haben. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, beschleunigte der 40-Jährige leicht und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der unbekannte Autofahrer soll weitergefahren sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet den Autofahrer sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell