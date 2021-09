Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Lkw-Unfall - Achtjähriger kommt mit Blessuren davon

Duisburg (ots)

Am Dienstagmittag (21.September, 13 Uhr) hat sich wohl ein besonders engagierter Schutzengel um einen Achtjährigen auf seinem Fahrrad gekümmert. Ein Lkw-Fahrer hatte verkehrsbedingt im Bereich einer Fußgängerfurt an einer Ampel auf der Duisburger Straße Höhe Buschstraße halten müssen. Als der Fahrer wieder losrollte, übersah er den Radfahrer, der bei Grün die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

