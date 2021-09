Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Führerschein und Auto weg - Polizei stoppt Raser auf L1

Duisburg (ots)

Zu laut, zu schnell, zu rücksichtslos: Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch (22. September) einen Raser auf der Duisburger Straße aus dem Verkehr gezogen. Der 20-Jährige fuhr in seinem VW Scirocco teilweise mit Tempo 100 bei erlaubten 30 km/h im Slalom über die L1 - und bremste andere Autofahrer aus. An roten Ampeln ließ er den Motor aufheulen und gab dann mit quietschenden Reifen Gas.

Die Beamten stoppten den jungen Mann und stellten ihn zur Rede. Er fragte die Polizisten, ob sie nicht ein Auge zudrücken können. Schließlich brauche er seinen Führerschein noch. Da hatte er die Rechnung ohne die Einsatzkräfte gemacht: Sie beschlagnahmten den Führerschein und stellten das Auto sicher. Der Fahrer muss ich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

