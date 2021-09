Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Opel brennt - Polizei sucht Brandstifter

Die Rettungskräfte sind in der Nacht zu Freitag (24. September, 4:30 Uhr) zu einem brennenden Opel auf einem Parkplatz an der Otto-/Sandstraße ausgerückt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die auch einen daneben geparkten BMW in Mitleidenschaft gezogen hatten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

