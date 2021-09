Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Impfausweis-Fälscher aufgeflogen

Ein Impfausweis-Fälscher (26) ist am Donnerstag (23. September) in Wanheim-Angerhausen aufgeflogen: Die Polizei ist anonymen Zeugenhinweisen nachgegangen und hat im Zuge der Ermittlungen die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dort stellten die Beamten eine zweistellige Anzahl an gefälschten Impfausweisen sowie selbst hergestellte Chargenaufkleber eines Corona-Impfstoffes sicher. Der 26-Jährige Duisburger wollte sich zu dem Vorwurf der Urkundenfälschung bei der Polizei nicht äußern, sondern einen Anwalt einschalten. Die Kripo hat die Ermittlungen unter anderem zu den Käufern dieser Ausweise sowie den Herstellungsmethoden aufgenommen.

