Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer entzieht sich zunächst Verkehrskontrolle- ohne Führerschein, jedoch unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt an der Orla (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Saalfeld beabsichtigten am Dienstagmittag eine Fahrzeugkontrolle im Promenadenweg in Neustadt a.d.Orla durchzuführen. Jedoch flüchtete der Fahrzeugführer zunächst, sodass die Funkstreifenwagenbesatzung Sichtkontakt verlor. Kurze Zeit später jedoch erblickten die Beamten den abgeparkten PKW sowie den Fahrzeugführer und stellten fest, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin verlief ein durchgeführter Drogentest positiv und im Fahrzeuginneren wurden Betäubungsmittel-Anhaftungen aufgefunden. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde in Anbetracht mehrerer Umstände weiterhin das betroffene Fahrzeug beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden fortan durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt.

