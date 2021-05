Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/Roter VW Multivan beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (30.04.21) einen roten VW Multivan beschädigt. Passiert ist das zwischen 19.50 Uhr und 20.45 Uhr, als der Wagen in Flamschen auf Höhe des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine (DVG) geparkt war. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

