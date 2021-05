Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/Geldbörsen aus Kofferraum gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nicht während des Einkaufs, sondern im Anschluss daran stahlen Unbekannte am Freitag zwei Geldbörsen aus Einkaufskörben, die im Kofferaum abgestellt waren. Zwei Billerbecker befanden sich am Freitag (30.04.) gegen 18.15 Uhr im Aldi-Markt in Havixbeck. Nach dem Einkauf setzte sich ein Geschädigter auf den Beifahrersitz. Der zweite Geschädigte stellte die Einkaufskörbe in den Kofferraum und brachte im Anschluss den Einkaufswagen zurück. Diese Zeit nutzten die Unbekannten, um die Geldbörsen aus den Einkaufskörben zu stehlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

