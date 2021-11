Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Innenminister zu Besuch bei gemeinsamer Veranstaltung von Polizei und Feuerwehr - Amtseinführung des neuen Kontaktbereichsbeamten

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstagnachmittag besuchte der Thüringer Minister für Inneres und Kommunales, Herr Georg Maier, eine gemeinsame Veranstaltung der Landespolizeiinspektion (LPI) Saalfeld und der Feuerwehr Neuhaus am Rennweg. Polizeilicherseits wurde der seit kurzer Zeit im Amt befindliche, neue Kontaktbereichsbeamte (KOBB), Herr Polizeihauptmeister Hendrik Schmidt, für die Stadt Neuhaus am Rennweg im Kulturhaus vorgestellt. Nach einführenden Begrüßungsworten des Behördenleiters, Polizeidirektor Lutz Schnelle, brachte auch der Leiter der Polizeiinspektion Sonneberg, Polizeioberrat René Schunk, seine Freude über den Zuwachs im KOBB-Bereich zum Ausdruck und beschrieb Herrn Schmidt als sehr zuverlässigen, bürgernahen und engagierten Polizeibeamten - "aus der Region, für die Region". Auch der Bürgermeister der Stadt, Herr Uwe Scheler, unterstrich die Wichtigkeit von bürgernahen und verfügbaren Ansprechpartnern in der Polizei und lobte die bisherige Zusammenarbeit. Georg Maier begrüßte die Unterstützung im Bereich der Kontaktbereichsbeamten sehr, schließlich handele es sich bei jenen Beamten insbesondere um Kollegen, welche auf die Menschen in der jeweiligen Region zugehen würden, jederzeit ansprechbar sind und gleichermaßen den Staat repräsentieren. Herr Maier betonte weiterhin den Ersatz der ausgedienten KOBB-Corsa-Fahrzeuge gegen geländetauglichere und komfortablere Funkstreifenwagen. Anschließend folgte dem polizeilichen Abschnitt der Veranstaltung unter anderem noch die Übergabe eines Förderbescheides für ein neues Lösch-Fahrzeug an die Kameraden der Feuerwehr Neuhaus am Rennweg.

