Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Einfluss berauschender Mittel angehalten

Jena (ots)

Am Freitag, den 04.02.2022 führten Beamte der Polizei Jena in den frühen Abendstunden eine Verkehrskontrolle in der Camburger Straße durch. Ein Drogenvortest wies bei einem 39-jährigen Fahrzeugführer ein positives Ergebnis auf die Einnahme von berauschenden Mitteln aus. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde dem männlichen Mitsubishi-Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

