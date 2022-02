Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gruppe attackiert zwei Männer

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Männer sind am frühen Samstagmorgen (19.02.2022) gegen 04.15 Uhr in der Klett-Passage Opfer eines Überfalls geworden. Die beiden 31-Jährigen, die sich auf dem Weg zur S-Bahnhaltestelle befanden, wurden von einer mehrköpfigen Gruppe zunächst verbal angegangen. Im weiteren Verlauf riss ein 29-Jähriger aus dieser Gruppe einem der Opfer seine Kette vom Hals und schlug mit dieser gegen den Kopf seines Begleiters. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort von der Polizei festgenommen werden.

