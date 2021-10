Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Dieb wird aggressiv

Flüchten wollte am Donnerstag ein Jugendlicher in Giengen.

Der 16-Jährige befand sich kurz nach 13.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Heidenheimer Straße. Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Jugendliche eine Getränkedose in die Hose steckte. Ohne zu bezahlen, wollte der junge Mann das Geschäft verlassen. Nach der Kasse wurde er von dem Zeugen angesprochen. Daraufhin versuchte der 16-Jährige zu flüchten. Unter erheblicher Kraftanstrengung konnte der Zeuge den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die brachte ihn auf ein Polizeirevier. Der Jugendliche muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

