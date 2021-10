Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mobiltelefon geklaut

Aus einem Kinderwagen entwendete ein Dieb das Mobiltelefon am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Die 35-Jährige befand sich in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Zwischen 13.30 und 14 Uhr klaute ein Unbekannter das Handy aus dem Kinderwagen. Darin befand sich auch Bargeld. Ein unbekannter Finder entdeckte das Mobiltelefon kurze Zeit später in einer Wiese vor einem anderen Geschäft in der Blaubeurer Straße und gab es dort ab.

+++++++ 1876451

