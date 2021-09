Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unbekannter erbeutet Geld

Mit einem Messer drohte ein Mann am Donnerstag in Giengen.

Kurz nach 7 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Marktstraße. Er drohte der Angestellten mit einem Messer, ging zur Kasse und nahm sich Geld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Biberstraße. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach ihm. Er wird auf eine Größe von etwa 180 cm geschätzt. Bei der Tat soll er eine graue Kapuzenjacke und eine blaue Jeanshose getragen haben. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Das Geld steckte er in eine beige Stofftasche. Die Kriminalpolizei Heidenheim (07321/3320) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die Angaben zum Täter machen können.

