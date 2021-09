Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei sucht möglichen Unfallbeteiligten

Am Dienstag soll ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug in Laupheim gestreift haben.

Ulm (ots)

Der 58-Jährige fuhr am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Steinerstraße in Richtung Ulmer Straße. Auf Höhe Gebäude Nummer 14 nahm er ein Geräusch war, konnte dies aber wohl nicht zuordnen. Am Mittwoch entdeckte er einen Schaden am rechten Außenspiegel seines VW. Daraufhin informierte er die Polizei. Die Polizei Laupheim (Telefon 07392/96300) sucht nun nach einem Auto, das zu besagter Zeit in der Steinerstraße parkte und einen Schaden am Außenspiegel an der Fahrerseite haben könnte.

