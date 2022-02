Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Taxifahrt ohne Bezahlung geflüchtet

Stuttgart-Mitte (ots)

Einer räuberischen Erpressung wird ein 34-Jähriger am Sonntag (20.02.2022) gegen 03.20 Uhr in der Kriegsbergstraße beschuldigt, nachdem er im Anschluss an eine Taxifahrt ohne Bezahlung aus dem Fahrzeug flüchtete. Der 44-jährige Taxifahrer konnte den Flüchtenden zwar einholen, wurde von diesem jedoch angegriffen und an Hals und Schulter mit der Faust getroffen. Der Täter konnte von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell