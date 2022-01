Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen kam es am Montagmorgen am Fischmarkt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Mann gegen 12 Uhr einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegangen und dabei leicht verletzt haben. Der Verletzt wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Gegen den Angreifer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

/ae

