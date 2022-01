Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach -Zwei Mal in Unfall verwickelt

Sasbach (ots)

Gleich zwei Mal kam es am Sonntagnachmittag neben der K 5308 zu einem Unfall, als zunächst Graupelschauer für Blechschaden sorgte und später ein Radfahrer mit einem auf den Abschleppdienst warteten Auto kollidierte. Gegen 16:15 Uhr kam ein Opel während eines unvermittelt einsetzenden Graupelschauers von der Fahrbahn ab und erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Dabei wurde keiner der Insassen verletzt. Während nun der Opel-Fahrer in einem weiteren Auto der Familie auf das Eintreffen des Abschleppdienstes auf dem Beiweg wartete, kollidierte gegen 18:20 Uhr ein Radfahrer mit dem Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

