Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Belästigung im Stadtpark - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Weil sie im Stadtpark von einem Mann belästigt wurde, hat eine junge Frau am Donnerstag Strafanzeige erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich in der Mittagszeit im Park aufhielten, und bittet um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620.

Nach Angaben der betroffenen 19-Jährigen saß sie im Park auf einer Bank, als sich der Unbekannte kurz nach 12 Uhr zu ihr setzte. Als er plötzlich nach ihrem Arm griff und sie auf die Wange küssen wollte, versuchte sich die Frau loszureißen. Der Täter hielt zwar zunächst ihren Arm fest, es gelang der 19-Jährigen dann aber, sich aus dem Griff zu befreien.

Während die junge Frau in Richtung Pirmasenser Straße davonlief, entfernte sich der unbekannte Mann in entgegengesetzter Richtung. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 60 und 64 Jahre alt, Halbglatze mit grauen Haaren, südländisch wirkendes Äußeres mit leicht gebräunter Haut, sprach Deutsch mit Akzent, war bekleidet mit einer Jeans, weißem Kurzarm-Hemd und trug am Handgelenk eine silberne Uhr. Auffälliges Merkmal: ein großes, rotes Muttermal am Unterarm.

Trotz einer sofort eingeleiteten Suche in der Umgebung konnte der beschriebene Mann nirgends mehr gesichtet werden. Zeugen, die den Unbekannten kennen oder gesehen haben, wohin er lief, werden gebeten, sich unter der oben angegebenen Telefonnummer zu melden. |cri

