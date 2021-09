Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Rückwärtsfahren Motorroller übersehen

Kaiserslautern (ots)

Beim Rückwärtsfahren hat am Donnerstag in der Barbarossastraße der Fahrer eines Sattelschleppers einen Motorrollerfahrer übersehen. Der 77-Jährige stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 54-jährige Lkw-Fahrer stand mit seinem Fahrzeug auf einer Abbiegespur. Der Rollerfahrer wartete dahinter, weil er auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Plötzlich fuhr der Lastwagen an, allerdings rückwärts. Er kollidierte mit dem Motorroller. Der 77-Jährige wurde leicht verletzt und sein Zweirad beschädigt. Offensichtlich hatte der 54-Jährige nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

