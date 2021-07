Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fehlender Gurt bringt Trunkenheitsfahrt zu Tage

Achern (ots)

Die eigentliche Kontrolle eines nicht angeschnallten Autofahrers führte am Donnerstagnachmittag zu einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch fiel gegen 16:45 Uhr ein Skoda-Fahrer in der Offenburger Straße in Önsbach auf, da dieser ohne angelegten Gurt den Kreisverkehr durchquerte. Bei der anschließenden Kontrolle veranlasste leichter Alkoholgeruch beim Fahrer die Beamten dazu einen Alkoholtest durchzuführen: Über 1,7 Promille attestierte der Vortest dem Mann, weshalb nach einer Blutentnahme der Führerschein einbehalten wurde. Dieser wird mit dem Ergebnis der Blutprobe und einer Strafanzeige nun der Staatsanwaltschaft übersandt.

/rs

