POL-OG: Bietigheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bietigheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am späten Mittwochabend gegen 23:15 Uhr einen in der Bahnhofstraße abgestellten VW Up und machte sich daraufhin aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Das Unfallgeschehen wurde durch eine aufmerksame Passantin beobachtet. Das von der Zeugin notierten Kennzeichen war allerdings nach einem Diebstahl zur Sachfahndung ausgeschrieben und führte bislang nicht zu der Ermittlung des Verursachers. Wer Hinweise zu dem flüchtigen silberfarbenen Pkw oder dessen Fahrzeugführer geben kann, wird erbeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim unter der Telefonnummer 07245 91271-0 in Verbindung zu setzten.

