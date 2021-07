Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 352: Autokorso gefährdet Verkehrsteilnehmende

Hannover (ots)

Am 17.07.2021 haben mindestens sieben Pkw auf der BAB 352 andere Autofahrende durch starkes Abbremsen, Anhalten und Blockieren gefährdet und behindert. Der Korso war am frühen Samstagabend in Richtung Hamburg unterwegs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei fuhren die Pkw gegen 18:30 Uhr des 17.07.2021 auf der BAB 352 in Richtung Hamburg. Dabei waren sie auffallend langsam unterwegs und hielten schließlich komplett an. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer wurden dadurch gefährdet bzw. behindert. Als ein 35-Jähriger den Korso mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen überholen wollte, setzte sich ein Teil der blockierenden Fahrzeuge plötzlich vor ihn und zwang ihn zum Abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An Bord seines Pkw waren seine 33 Jahre alte Ehefrau und deren 3-jährige Tochter.

Die wenige Minuten später eintreffenden Einsatzkräfte der Autobahnpolizei in Garbsen konnten weder vor Ort noch im Rahmen einer Fahndung die Teilnehmenden des Korsos antreffen. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass es sich bei den Fahrzeugen des Autokorsos um Fabrikate der Marken VW, BMW, Mercedes-Benz und Ford handelte. Es waren sowohl hannoversche als auch auswärtige Kennzeichen dabei.

Die Polizei Hannover ermittelt nun gegen mehrere noch unbekannte Fahrzeugführende wegen Nötigung im Straßenverkehr, dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen und/oder andere Verkehrsteilnehmende, die gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /ms, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell