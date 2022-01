Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langenwinkel - Einsatz nach Verkehrsunfall

Lahr, Langenwinkel (ots)

Auf der K5344, Raiffeisenstraße in Lahr/Langenwinkel kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen sollen bei dem Auffahrunfall vor einem Kreisverkehr vier Fahrzeugen beschädigt worden sein. Ein PKW fuhr nach derzeitigem Sachstand gegen 07:38 Uhr vermutlich auf ein verkehrsbedingt stehendes Auto auf. Durch die Kollision wurden zwei weitere vorausfahrende Autos aufeinander aufgeschoben. Nach einer Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort mussten ein 26-Jähriger und ein 10-Jähriger mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Von den beteiligten Fahrzeugen waren zwei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 20.000 Euro.

