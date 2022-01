Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Was sich in den frühen Morgenstunden des Sonntages auf dem Augustaplatz zutrug, ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens beim Polizeirevier Baden-Baden. Gegen 1:10 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich dort eine Schlägerei zutragen würde. Beim Eintreffen der Streifenwagen, waren nur noch ein verletzter 19-Jähriger und seine Begleiter anzutreffen. Diese konnten weder zu den mutmaßlichen Angreifern noch zu weiteren Hintergründen Angaben machen. Ob ein Zusammenhang zu einem 21-Jährigen besteht, der wenig später in einer Klinik in ambulanter Behandlung war und offenbar auch in der Innenstadt in eine Auseinandersetzung verwickelt war, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Ermittler des Polizeireviers in Baden-Baden.

