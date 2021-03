Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Parteibüro beschmiert - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen ein Parteibüro in Heilbronn. Zwischen Freitag, gegen 17.30 Uhr, und Dienstag, gegen 10 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Gebäude in der Straße "Allee" und beschmierten eines der dortigen Geschäftsstellenschilder mit weißer Farbe. Anschließend flohen sie unerkannt. Durch die tropfende Farbe wurde neben dem Schild, auch der Türrahmen, die Außenwand des Gebäudes und der Boden vor dem Büro beschädigt. Zudem ist ein Geschäftsstellenschild eines sozialen Dienstes durch die herunterlaufende Farbe beschmutzt worden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

